شاهد.. 3 أفلام سعودية تشارك في مهرجان مالمو السويدي للسينما العربية

أعلنت هيئة الأفلام السعودية، عن مشاركتها في مهرجان مالمو للسينما العربية بدورته الـ14 والذي سيُقام في السويد بالفترة من 22 إلى 28 من شهر أبريل الحالي، وقد تم اختيار ثلاثة أفلام سعودية ستُعرض ضمن القائمة الرسمية المختارة للمهرجان.
ويكشف تقرير على موقع مجلة "سيدتي" عن تفاصيل الأفلام الثلاثة، وهي؛ "مندوب الليل" من إخراج علي الكلثمي، فيلم "سليق"، من إخراج أفنان باويان، والثالث هو "ترياق" للمخرج حسن سعيد.
الفيلم الأول هو "مندوب الليل" هو فيلم سعودي أُنتج عام 2023، من إخراج علي الكلثمي وبطولة الفنان محمد الدوخي، وإنتاج شركة تلفاز 11 بدعم من مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي، وقد حقق الفيلم منذ طرحه بداية ديسمبر 2023 حتى 14 مارس 2024، إيرادات بلغت 28.3 مليون ريال (7.57 مليون دولار) لـ614 ألف تذكرة مبيعة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة لتنظيم الإعلام وقتها، وتدور أحداث القصة حول فهد القضعاني شاب ثلاثيني أعزب مضطرب، يتيه وحيداً مهموماً كل ليلة في زحمة الرياض، وفقدان العاطفة وضياع الوظيفة وتوصيل الطلبات، تدفعه كلّها للتخلّي عن مبادئه في عالم لا يفقه فيه شيئاً، وهو من بطولة الفنان محمد الدوخي ومحمد الطويان ومحمد القرعاوي وسارة طيبة وهاجر الشمري وفهد بن سالم تأليف علي الكلثمي، محمد القرعاوي.
وقد ذكر أن العرض العالمي الأول للفيلم سيكون في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي، في قسم ديسكفري الذي انطلق منه مخرجون عالميون عديدون، من بينهم المخرج كريستوفر نولان.
اما الفيلم الثاني فهو "سليق" وهو فيلم مثير ومشوق من إخراج أفنان باويان تم إصداره في عام 2023، وتدور أحداثه حول امرأة كبيرة في السن تُدعى "هاجر" وحياتها الوحيدة في مدينة جدة بعد أن غادر أبناؤها لأسباب مختلفة، تعتاد "هاجر" أن يزورها ابنها الكبير برفقة حفيدتها "لولو"، التي تحب طبق السليق وفي يوم متوقع لزيارتهم، تحدث مفاجأة غير سارة عن طريق اتصال هاتفي من ابنها يعتذر فيه عن عدم القدوم لظرف طارئ تقوم هاجر بإعداد السليق كالمعتاد، إلا أنها تتعرض لحادثة طريفة وغير متوقعة عندما تدخل طيور عن طريق الخطأ إلى المطبخ، بينما هي مشغولة في المكالمة الهاتفية يسقط الأرز من قدر السليق ويتراكم قدر الأرز المغلي، ما يؤدي إلى فيضان وتهديد منزلها، وتعيش هاجر حالة من الصعوبة والعزلة، حيث تقطن في حي صار خلاءً من سكانه المحليين وتسكنه جاليات من جنسيات مختلفة، الفيلم من نوعية الرسوم المتحركة "ستوب موشن أنيميشن"، واستغرق وقتاً طويلاً في الإنتاج لمدة حوالي 10 أشهر.
وتم عرض فيلم "سليق" في مهرجان آنسى الجولي للأفلام الأنيميشن بفرنسا كعرض دولي أول، وللمنافسة على جائزة أفضل فيلم أنيميشن قصير في قسم وجهات نظر، ويُعد المهرجان أحد أقدم وأكبر مهرجانات الأنيميشن في العالم.
أما الفيلم الثالث فهو "ترياق" للمخرج حسن سعيد والكاتب علي سعيد، يتناول العمل قصة فنان شعبي من المنطقة الشرقية وتحديداً مدينة سيهات في نهاية الثمانينيات الميلادية.
وحصل فيلم ترياق على جائزة النخلة الذهبية لأفضل فيلم قصير وجائزة النخلة الذهبية لأفضل تصوير سينمائي في مهرجان أفلام السعودية، وهو من بطولة الفنان عبدالناصر الزاير وعبدالله الجمال وماجد السيهاتي وروضة عبدرب النبي وعلي الصايغ.
مهرجان مالمو السويدي للسينما العربية (MAFF) هو مهرجان سينمائي عربي مقره في مالمو، السويد. يعتبر من أكثر المهرجانات السينمائية العربية نفوذاً وأكبرها في أوروبا. وهو المهرجان الوحيد الذي يمثل منصة للتعريف بالسينما العربية في الدول الإسكندنافية. عُقدت الدورة الأولى في عام 2011، ويقدم المهرجان مجموعة واسعة من الأفلام التي أعدها صناع الأفلام العرب، أو التي ترتبط بطريقة أو بأخرى بقضايا العالم العربي والثقافة العربية.
وتسعى هيئة الأفلام السعودية من خلال مشاركتها إلى إبراز مدى حرصها على التواجد في المحافل السينمائية، وتقديم الرواية السعودية السينمائية من مصدرها، وتمكين المواهب السعودية المتميزة مع الاستمرار في دعم قدراتهم الإبداعية، والتفاعل مع المجتمع السينمائي من مختلف أنحاء العالم، مما يعزز من إيصال رؤية ورسالة الهيئة على صعيدٍ عالمي أيضاً.