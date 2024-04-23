شاهد.. 3 أفلام سعودية تشارك في مهرجان مالمو السويدي للسينما العربية

اما الفيلم الثاني فهو "سليق" وهو فيلم مثير ومشوق من إخراج أفنان باويان تم إصداره في عام 2023، وتدور أحداثه حول امرأة كبيرة في السن تُدعى "هاجر" وحياتها الوحيدة في مدينة جدة بعد أن غادر أبناؤها لأسباب مختلفة، تعتاد "هاجر" أن يزورها ابنها الكبير برفقة حفيدتها "لولو"، التي تحب طبق السليق وفي يوم متوقع لزيارتهم، تحدث مفاجأة غير سارة عن طريق اتصال هاتفي من ابنها يعتذر فيه عن عدم القدوم لظرف طارئ تقوم هاجر بإعداد السليق كالمعتاد، إلا أنها تتعرض لحادثة طريفة وغير متوقعة عندما تدخل طيور عن طريق الخطأ إلى المطبخ، بينما هي مشغولة في المكالمة الهاتفية يسقط الأرز من قدر السليق ويتراكم قدر الأرز المغلي، ما يؤدي إلى فيضان وتهديد منزلها، وتعيش هاجر حالة من الصعوبة والعزلة، حيث تقطن في حي صار خلاءً من سكانه المحليين وتسكنه جاليات من جنسيات مختلفة، الفيلم من نوعية الرسوم المتحركة "ستوب موشن أنيميشن"، واستغرق وقتاً طويلاً في الإنتاج لمدة حوالي 10 أشهر.