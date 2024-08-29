متحدثًا عن معايير الدراما.. "أبوشال": الأعمال المؤثرة تتسم بالبساطة والمصداقية والعواطف

من جانبه، تحدث الدكتور عبدالرحمن أبوشال عن معايير الدراما وعناصرها والبناء الدرامي، مشيرًا إلى أن هناك عدة معايير يمكن أن نستفيد منها في مرحلة تناقل الأفكار، مبينًا أن معايير الأعمال المؤثرة تشمل: البساطة، والمصداقية، والعواطف واستخدام اللغة العاطفية، والقصص، والوضوح، والغرابة، وتحديد الشخصية، ويمكن التعرف عليها من خلال الحوار أو المظهر، وهذه المعايير تزيد من تأثيرها على ذهن المتلقي.