هيئتا الموسيقى والمسرح تنظّمان حفلًا موسيقيًّا في المكسيك

تستعدّ هيئة الموسيقى وهيئة المسرح والفنون الأدائية لتنظيم حفل موسيقي، يوم الثلاثاء 13 يونيو، في "المسرح الوطني المكسيكي" بمكسيكو سيتي، بجمهورية المكسيك، وذلك بمشاركة الأوركسترا والكورال الوطني السعودي، وفرقة الفنون الأدائية السعودية.
وسيتضمن الحفل مشاركة أوركسترا كارلوس تشافيز المكسيكية، إلى جانب 40 عازفًا، و40 مغنيًا من الأوركسترا والكورال الوطني السعودي؛ لتقدم الفرقتان عرضًا موسيقيًّا مشتركًا من خلال عزف وغناء ميدلي غنائي لمجموعة من الأغاني السعودية، وستعزف الأوركسترا والكورال الوطني السعودي بشكل منفرد مجموعةً من أبرز الأغاني السعودية.
وتشارك "هيئة المسرح والفنون الأدائية" بمجموعة من عروض الفنون الأدائية، التي تعكس التنوع الثقافي للمملكة، تؤديها 40 فرقة مختصة بالفنون الأدائية السعودية، بمشاركة الأوركسترا والكورال الوطني السعودي؛ ومن أنواع الفنون المؤداة: "السامري، والخبيتي، والرّايح، والخطوة، والينبعاوي".
ويهدف تنظيم الحفل إلى دعم الحضور الدولي للفنون الموسيقية والأدائية السعودية، وزيادة عدد المشاركات السنوية للهيئات في المحافل الثقافية الدولية المرموقة، وتبادل المعرفة، وتفعيل التواصل بين المجتمع المحلي والدولي، وتعزيز العلاقات الثقافية بين المملكة وجمهورية المكسيك.