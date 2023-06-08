هيئتا الموسيقى والمسرح تنظّمان حفلًا موسيقيًّا في المكسيك

وسيتضمن الحفل مشاركة أوركسترا كارلوس تشافيز المكسيكية، إلى جانب 40 عازفًا، و40 مغنيًا من الأوركسترا والكورال الوطني السعودي؛ لتقدم الفرقتان عرضًا موسيقيًّا مشتركًا من خلال عزف وغناء ميدلي غنائي لمجموعة من الأغاني السعودية، وستعزف الأوركسترا والكورال الوطني السعودي بشكل منفرد مجموعةً من أبرز الأغاني السعودية.