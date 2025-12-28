"المسرح والفنون" تختتم "مسرحثون 2" في رحلة تدمج الابتكار التقني بالتجربة المسرحية

وشهدت النسخة الثانية من "مسرحثون" مشاركة واسعة من الممارسين والمهتمين بتقاطع المسرح والتقنية، حيث قدموا مشاريع وتجارب مبتكرة تعكس تطورًا نوعيًا في أساليب العرض المسرحي، وتفتح آفاقًا جديدة لتوظيف الحلول التقنية في العروض والتجارب المسرحية.