"المسرح والفنون" تختتم "مسرحثون 2" في رحلة تدمج الابتكار التقني بالتجربة المسرحية

اختتمت هيئة المسرح والفنون الأدائية النسخة الثانية من برنامج "مسرحثون 2"، بعد مسار حافل بالعمل الإبداعي الذي جمع بين التقنية، والعروض المسرحية، وأسهم في إبراز مواهب شبابية واعدة في قطاع المسرح.
وشهدت النسخة الثانية من "مسرحثون" مشاركة واسعة من الممارسين والمهتمين بتقاطع المسرح والتقنية، حيث قدموا مشاريع وتجارب مبتكرة تعكس تطورًا نوعيًا في أساليب العرض المسرحي، وتفتح آفاقًا جديدة لتوظيف الحلول التقنية في العروض والتجارب المسرحية.
وتضمن البرنامج طرح تحديات عملية، وتنفيذ ورش عمل مكثفة، وتطوير ابتكارات تقنية تسهم في الارتقاء بالقطاع، ومواكبة تطورات العروض المسرحية عالميًا.
واختُتم بعرض المشاريع النهائية أمام لجنة تحكيم متخصصة، جرى خلالها إعلان وتكريم الفرق الفائزة؛ تقديرًا لتميزها في توظيف التقنيات الحديثة لتطوير التجارب المسرحية، وإثراء المشهد الثقافي.
ويُعد "مسرحثون" أحد أبرز المبادرات الداعمة للابتكار المسرحي، من خلال تمكين المواهب المحلية، وتطوير العروض المسرحية، وربط الإبداع المسرحي بالتقنيات الحديثة.