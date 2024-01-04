عبرت عن استيائها من أفلاطون.. صالون المهرة بجدة يستضيف أمسية ثقافية لـ"بدرية البشر"

وأشارت الدكتورة بدرية للحضارة الإغريقية التي أكدت بأن العقل رجل، وبذلك لن تكون المرأة بذات القيمة حين تكتب، كما عبرت عن استيائها من أفلاطون الذي يعد من أهم الفلاسفة من حيث عمق الدلالة إذ له مقولات عديدة تتمحور حول تهميش المرأة والتقليل منها كما يكره أنه جاء إلى هذه الحياة من أحشاء امرأة، ولا يعترف بأن المرأة إنسان عاقل يستطيع استنباط الحقيقة أو المعرفة، وأكدت أنها أخذت وقتًا طويلًا لتتسامح مع هذه الأفكار الأفلاطونية، معللةً رغبتها في مصالحته؛ لما لديه من نظريات فلسفية عديدة تستحق التأمل والإعجاب.