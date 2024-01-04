عبرت عن استيائها من أفلاطون.. صالون المهرة بجدة يستضيف أمسية ثقافية لـ"بدرية البشر"

استضاف صالون المهرة بجدة الروائية الدكتورة بدرية البشر، في أمسية ثقافية بعنوان (كتابة المرأة بالأصالة عن نفسها).
أدارت الأمسية الكاتبة الصحفية إيمان بدوي التي قدمتها للحضور بأنها امرأة خُلقت من ضلع رواية، ملامحها الكلمات وعلى جدار قلبها كُتبت الأساطير والحكايات، بين يديها محبرة لا تنضب وريشة تُطيع الوحي والإلهام، هي أوائل السيدات السعوديات اللاتي سلكن طريق الصحافة فقد تحدت العرف والتقليد ومضت نحو هدفها دون أن تلتفت وها هي اليوم من ألمع الأسماء النسائية المثقفة في المملكة.
حضر الأمسية الشاعر عبدالله ثابت والشاعر ضياء خوجة والدكتورة نوف الغامدي والروائية سحر بحراوي والروائية ريم عبدالباقي والمخرج حامد الغامدي ورفعة البكيري ونخبة من المثقفين والمتذوقين الذين تفاعلوا من خلال مداخلات مثرية.
وأشارت الدكتورة بدرية للحضارة الإغريقية التي أكدت بأن العقل رجل، وبذلك لن تكون المرأة بذات القيمة حين تكتب، كما عبرت عن استيائها من أفلاطون الذي يعد من أهم الفلاسفة من حيث عمق الدلالة إذ له مقولات عديدة تتمحور حول تهميش المرأة والتقليل منها كما يكره أنه جاء إلى هذه الحياة من أحشاء امرأة، ولا يعترف بأن المرأة إنسان عاقل يستطيع استنباط الحقيقة أو المعرفة، وأكدت أنها أخذت وقتًا طويلًا لتتسامح مع هذه الأفكار الأفلاطونية، معللةً رغبتها في مصالحته؛ لما لديه من نظريات فلسفية عديدة تستحق التأمل والإعجاب.
وعن تجربة فرجينيا وولف قالت "البشر": أسست فرجينيا خطابًا نسويًا يتلمس إشكالية تأخر المرأة في الكتابة؛ حيث ألفت كتابًا بعنوان (غرفة تخص المرء وحده)، مشيرةً من خلال الصفحات إلى احتياج المرأة الكاتبة لدخل مالي وغرفة، مستشهدةً بنفسها بعد أن ورثت من عمتها؛ إذ اختلف الأمر فيما يخص موهبتها الأدبية نحو الأفضل، بينما أليف شفق فقد تطرقت "البشر" لتجربتها من خلال كتابها "حليب أسود" حيث أشارت لتساؤلات دارت حول من الذي سينتصر بداخلها؛ العقل الذكوري الذي يريد النجاح والتميز أم إحساسها بالأنوثة التي تتحقق كرحم وأم وزوجة.
وعلى ضفة أخرى تحدثت عن مي زيادة التي أسهمت في رفع مستوى الوعي وتحرير المرأة من فكرة أنها يجب تكون ذكرًا حتى تكتب.
كما أشارت لصالونها الثقافي الذي حاولت أن تخلق من خلاله معادلة متوازية بين المرأة والرجل في الأدب.
جدير بالذكر أن الدكتورة بدرية البشر صدر لها اثنا عشر مؤلفًا ما بين روايات ومقالات ودراسات تحليلية، وقد تُرجِمت أعمالها للغات مختلفة للإنجليزية والألمانية والفرنسية والإيطالية والصينية والكورية، كما كتبت عمودًا صحفيًا على مدار الثلاثين عامًا الفائتة في معظم الصحف الدولية والسعودية، وقدمت برنامجًا اجتماعيًا عبر شاشة mbc.