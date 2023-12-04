ندوات ملهمة وحيوية حول مستقبل السينما تحتضنها "منصة البحر الأحمر 360°"

وتناولت الندوة التفاصيل المعقدة التي تخص الملكيات الفكرية الدولية وإعادة صياغتها وإنتاجها في سياق محلي، مع وزن الفرص والتحديات في التعاون بين الثقافات، مركزةً على معايير تكييف الملكية الفكرية، والمقاربة الثقافية مع الحفاظ على الأصالة، وأفضل الممارسات للتكامل الناجح، والاعتبارات القانونية، وتقييم النجاح المحتمل لعمليات التكيف، بالاستناد إلى دراسات من النسخ المحلية الناجحة حديثاً وما وراء ذلك.