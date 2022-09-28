شعراء "مصر والسودان" يبدعون في الأمسية الـ14 لجماعة فرقد بـ"أدبي الطائف"

حضرت مصر والسودان في الأمسية الشعرية الرابعة عشرة التي امتدت لأكثر من أربع جولات لشعراء جماعة فرقد الإبداعية، التي شارك فيها كل من الشاعرَيْن عمار البلقاسي ومحمد خيري الإمام من مصر، والشاعر طارق يسن الطاهر من السودان.
وقدم الشعراء العديد من النصوص الشعرية التي لاقت إعجاب واستحسان الحضور في أمسية شعرية، تقام ضمن فعاليات الطائف عاصمة الشعر العربي 2022 لهذا العام في نادي الطائف الأدبي الثقافي، بتنظيم من جماعة فرقد الإبداعية.
وقد بدأت مديرة الأمسية عهود القرشي بالتعريف بالضيوف، وذِكر سيرهم الذاتية والأدبية والإبداعية، ومنحت لكل مشارك ست جولات لقراءة النصوص الشعرية، وخصصت الجولات الثلاث الأخيرة لمواضيع مخصصة، هي: الغزل والفخر والأسرة. وبدأ الشاعر عمار البلقاسي بقراءة عدد من النصوص. ومما قال في إحدى قصائده:
شيء من الماضي يؤجج فيا
عزمًا، وينمي ماردًا شعريا
قد المعاني من بحور ثرة
نقشت على صخر المجاز لديا
حيث التماعات العيون توقفت
أفكاري الأولى، فصرت خفيا
فيما ألقى طارق يسن الطاهر عددًا من النصوص الإبداعية المتنوعة والمتميزة. ومما قال في إحدى قصائده:
في منخل الأفكار غربلت الرؤى
ونسجت حرفا مـــن شمائله العلا
الآن أصعد فوق أحلام السرى
وأعيد بوحا قـــــد تعاهده البلى
وأفجر الشعر الرصين جداولا
وأطوع الحرف العصي، وإن ســـلا
ومما قال الشاعر المتألق محمد خيري الإمام نص عنوانه (درك):
لست الذي من يدور الكون في فلكه
ولست من تضحك الأزهار في ضحكه
رأيتني محض جرم في الدنى سكبت
عباءة الليل إظلامًا على حلكه
ما ضرني في سكون الكون لو فقدت
أجرامه -فجأة- وطئي على سككه؟
قلبي بقايا شهاب ساقط غرقًا
في لجة المنتهى يهوي إلى دركه
ثم فتحت مديرة الأمسية المجال لمداخلات وتعليقات الحضور، وتداخل كل من: الدكتور موسى الحالول، والشاعر خالد قاسم، ورئيس جماعة فرقد الإبداعية الدكتور أحمد الهلالي، والشاعر أحمد مرشد الخديدي، والشاعر يبات الفايد.
وفي نهاية الأمسية قام رئيس النادي الأدبي الثقافي بالطائف عطا الله الجعيد بعد مداخلته بمشاركة رئيس جماعة فرقد الإبداعية في تكريم الشعراء ومديرة الأمسية، وأخذ الصور التذكارية معهم.