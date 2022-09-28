شعراء "مصر والسودان" يبدعون في الأمسية الـ14 لجماعة فرقد بـ"أدبي الطائف"

حضرت مصر والسودان في الأمسية الشعرية الرابعة عشرة التي امتدت لأكثر من أربع جولات لشعراء جماعة فرقد الإبداعية، التي شارك فيها كل من الشاعرَيْن عمار البلقاسي ومحمد خيري الإمام من مصر، والشاعر طارق يسن الطاهر من السودان.