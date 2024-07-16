"التراث" ونادي الصقور يوقّعان مذكرة تفاهم تستهدف استدامة موروث الصقارة

وتسعى المذكرة إلى تأطير أوجه التفاهم بين الجهتين في المجالات ذات العلاقة المشتركة، حيث تحدّد المذكرة نهجاً لصون وحماية "الصقارة" التي تُعد عنصراً مُسجلاً على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي لدى منظمة اليونسكو، وهو أحد الأسباب الرئيسة وراء إبرام هذه الاتفاقية، إضافة إلى التفاهم المشترك حول إقامة الملتقيات الدولية، والمعارض العالمية التي من شأنها أن تبرز وتحافظ على هذا الموروث الثقافي.