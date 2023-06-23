وزير الشؤون الإسلامية يصدر كتاباً جديداً بعنوان "مناسك الحج والعمرة"

وتفصيلاً، احتوى الكتاب على تفاصيل مناسك الحج، ومقاصده، والمواقيت، وأنواع الأنساك، وصفة العمرة، وصفة الحج، ومحظورات الإحرام، وكفارة من فعل شيئاً من محظورات الإحرام، وملخص لأعمال الحج، وأعمال عشر ذي الحجة لغير الحاج، والأضحية.