ثقافة

وزير الشؤون الإسلامية يصدر كتاباً جديداً بعنوان "مناسك الحج والعمرة"

احتوى على تفاصيل المقاصد والمواقيت وأنواع الأنساك ومحظورات الإحرام
وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ
وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ

أصدر الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد كتاباً بعنوان "مناسك الحج والعمرة"، وذلك ضمن جهوده العلمية، لتقديم كل ما يحتاج إليه الحاج.

وتفصيلاً، احتوى الكتاب على تفاصيل مناسك الحج، ومقاصده، والمواقيت، وأنواع الأنساك، وصفة العمرة، وصفة الحج، ومحظورات الإحرام، وكفارة من فعل شيئاً من محظورات الإحرام، وملخص لأعمال الحج، وأعمال عشر ذي الحجة لغير الحاج، والأضحية.

يذكر أن للدكتور "آل الشيخ" عدداً من المؤلفات، منها كتاب "خصوم الدعوة في العهد المدني ومظاهرها في العصر الحاضر" ، وكتاب فقهي بعنوان "الحيازة والتقادم في الفقه الإسلامي مع مقارنة بالقانون الوضعي".

ويمكن تحميل الكتاب عبر الرابط التالي:

https://www.moia.gov.sa/MediaCenter/News/Pages/05121444_8.aspx

عبداللطيف آل الشيخ
وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
مناسك العمرة
مناسك الحج
مناسك الحج والعمرة

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