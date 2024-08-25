"هيئة الأفلام" تشارك في مهرجان البندقية السينمائي الدولي 2024

أعلنت هيئةُ الأفلام مشاركتَها في مهرجان البندقية السينمائي الدولي 2024 بدورته الـ81 المقرر انعقاده خلال الفترة من 28 أغسطس وحتى 7 سبتمبر 2024م، في مدينة البندقية بإيطاليا، والذي يُعدُّ من أقدم المهرجانات السينمائية ومن أهمها في العالم، وجزءًا من بينالي البندقية، ومعترفًا به من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام "FIAPF".