"هيئة الأفلام" تشارك في مهرجان البندقية السينمائي الدولي 2024

أعلنت هيئةُ الأفلام مشاركتَها في مهرجان البندقية السينمائي الدولي 2024 بدورته الـ81 المقرر انعقاده خلال الفترة من 28 أغسطس وحتى 7 سبتمبر 2024م، في مدينة البندقية بإيطاليا، والذي يُعدُّ من أقدم المهرجانات السينمائية ومن أهمها في العالم، وجزءًا من بينالي البندقية، ومعترفًا به من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام "FIAPF".
وتهدف هيئة الأفلام من خلال هذه المشاركة إلى ترسيخ مكانة المملكة كوجهة عالمية للسينما، وتعزيز العلاقات الدولية، وتسليط الضوء على الثراء الثقافي والسينمائي السعودي، وتعزيز حضور قطاع الأفلام السعودي في المحافل العالمية، إضافة إلى تسليط الضوء على أبرز جهودها الأرشيفية، والتأكيد على أهمية الأرشيف الوطني للأفلام.
وتتمثل مشاركة الهيئة في المهرجان بتنظيم فعالية الطاولة المستديرة بعنوان "التحديات التي يواجهها الأرشيف الحديث والناشئ بشكل خاص"، وسيناقش فريق إدارة الأرشيف في الهيئة هذه التحديات في حوار مثرٍ، بحضور شركاء قطاع الأفلام في المملكة؛ تعزيزًا للحوار الثقافي والتبادل المعرفي.
وتأتي مشاركة هيئة الأفلام في مهرجان البندقية السينمائي 2024، في سياق مشاركتها بالمحافل السينمائية الدولية؛ إسهامًا في تطوير المشهد السينمائي السعودي، وتمكين المواهب السعودية، وتبادل الخبرات والآراء والمعرفة؛ مما يرسّخ حضورها على الخارطة السينمائية العالمية.