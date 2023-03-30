لتبادل الخبرات بين الأجيال.. "المسرح" تنظم احتفالها السنوي باليوم العالمي للمسرح

يشار إلى أن هذه الاحتفالية التي استمرت حتى 29 مارس، أتت في سياق حرص هيئة المسرح والفنون الأدائية على مواكبة هذا الحدث العالمي واستثماره في التعريف بالفن المسرحي، وتسليط الضوء على دوره في صناعة الثقافة عبر التاريخ، وقدرته في المؤالفة بين عناصر فنية متعددة، إلى جانب إبراز المسرح السعودي منذ بداياته، ودوره في تعزيز الحركة الفنية خلال السنوات الماضية.