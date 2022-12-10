زوّار معرض جدة للكتاب يحتفلون بالتأهل التاريخي للمغرب لنصف نهائي "كأس العالم"

احتفى زوّار معرض جدة للكتاب 2022 بفوز المنتخب المغربي الشقيق، على نظيره المنتخب البرتغالي بنتيجة هدف بلا مقابل، والتي وصل على إثرها إلى نصف نهائي كأس العالم 2022 المقامة في دولة قطر الشقيقة، حيث لم تمنع فعاليات المعرض محبي القراءة والاطلاع من متابعة مباريات نهائيات كأس العالم.
وقد وفرت اللجنة المنظمة لمعرض جدة للكتاب، منطقة خاصة بمشجعي كأس العالم، وهي عبارة عن ساحةٍ كبيرة تمكنهم من مشاهدة المباراة عبر شاشة عملاقة، مضيفةً بذلك حماساً كبيراً على أجواء المعرض الذي تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة تحت قبة "سوبر دوم" جدة، خلال الفترة من 8-17 ديسمبر.
وشهدت المنطقة تفاعلاً كبيراً مع مباريات الدور الربع نهائي من نهائيات كأس العالم 2022، والتي جمعت منتخبي البرازيل وكرواتيا، ثم المباراة الثانية بين الأرجنتين وهولندا، فيما اكتظت الساحة بمحبي كرة القدم في المباراة الثالثة التي جمعت المنتخب المغربي الشقيق مع نظيره المنتخب البرتغالي، حيث احتفلت الجماهير في صخبٍ كبير مع إطلاق حكم المباراة صافرته معلناً التأهل التاريخي إلى نصف النهائي في أول وصول لمنتخب عربي، لينتظر الفائز من مباراة إنجلترا وفرنسا.