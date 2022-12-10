زوّار معرض جدة للكتاب يحتفلون بالتأهل التاريخي للمغرب لنصف نهائي "كأس العالم"

وشهدت المنطقة تفاعلاً كبيراً مع مباريات الدور الربع نهائي من نهائيات كأس العالم 2022، والتي جمعت منتخبي البرازيل وكرواتيا، ثم المباراة الثانية بين الأرجنتين وهولندا، فيما اكتظت الساحة بمحبي كرة القدم في المباراة الثالثة التي جمعت المنتخب المغربي الشقيق مع نظيره المنتخب البرتغالي، حيث احتفلت الجماهير في صخبٍ كبير مع إطلاق حكم المباراة صافرته معلناً التأهل التاريخي إلى نصف النهائي في أول وصول لمنتخب عربي، لينتظر الفائز من مباراة إنجلترا وفرنسا.