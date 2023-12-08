معرض "جدة للكتاب" يسلط الضوء على ميثاق الملك سلمان العمراني في ندوة حوارية

وفي التفاصيل، سلط "الأنديجاني" الضوء على الميثاق كونه يحمل قيمًا ومفاهيم مؤصلة في كل مرحلة من مراحل العمران، متوائمة مع البعد الإنساني، ومتسقة مع الفئة الموجه إليها، مؤكدًا أن التصميم ليس أمرًا ثانويًّا، بل هو أساس يتسق ويتلاءم مع العيش ومحورية الإنسان".