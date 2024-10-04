مبدع سعودي يخبرنا لماذا لا يتاح لنا "وقت للحب"؟.. وكتابه يحظى بإقبال زوَّار "كتاب الرياض"

ونص الكتاب يحتمل الإحالة إلى إحدى الحالتين، والإحالة لهما معًا أيضًا؛ فهو قد يكون منظوم البنية ومترابطًا، وقد يكون غير منظوم وغير مترابط في الوقت نفسه؛ فمؤلف الكتاب يصنف عمله على أنه رواية، تنتظمها وحدة في بنية النص وموضوعه، وقُراء الكتاب قد يرون أن الكتاب لم تتوافر له البنية التقليدية التي تكتب بها الرواية، كما أنها بنية نصية متعددة الأفكار، لا تتسم بوحدة موضوعية. وهي رؤية لا تبدو بعيدة عما عمد المؤلف إلى تقديمه عن صورة الإنسان في مجتمعنا في العصر الحالي.