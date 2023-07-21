مهرجان البحر الأحمر يحدد الفرق المتنافسة خلال تحدي "صناعة فيلم في 48 ساعة"

وجاءت الفرق المتنافسة في تحدي "صناعة فيلم في 48 ساعة" كما يلي: ZENDANAH، وFIGMENTS، وRIGHTERS HOUSE، وASSEMBLY، وJSR، وIRTIJAL، وKASHEEB، وBELONGER، وNEW GEN، وTIME WARP، و6TH GRADE C، وMT. RADWA، وARCHIVE PRODUCTION، وCINEMATIC CREATORS، وSMITHEES .