"تركي آل الشيخ" يعلن قائمة الأعمال المنافسة في جائزة القلم الذهبي

أعلن رئيسُ مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه "GEA" المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، اليوم، عن القائمة الطويلة المنافسة في جائزة القلم الذهبي للأدب الأكثر تأثيرًا.
وتضمّنت القائمة 47 عملًا موزَّعة على عدة فئات رئيسية تهدف إلى تكريم الإبداع الأدبي والفني في العالم العربي؛ حيث جاءت فئة "الرواية" في المقدمة بواقع 30 عملًا، تليها فئة "الرواية المترجمة" بسبعة أعمال، ثم فئة "السيناريو" بعشرة أعمال.
ويمكن الاطلاع على قائمة الأعمال المشاركة من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للجائزة: https://goldenpenaward.com/ar ، ومن المنتظر أنْ يُعْلَن عن الأعمال المرشحة ضمن القائمة القصيرة يوم 30 ديسمبر المقبل، بعد أن أغلق باب التقديم في الـ30 من سبتمبر الماضي.
وسيُكْشَف عن الفائزين وتوزيع الجوائز في حفل كبير يُقام في فبراير 2025.
وتسعى جائزة القلم الذهبي إلى تكريم الإبداع الأدبي الأكثر تأثيرًا في الوطن العربي، ودعم الكتّاب الذين يثرون الأدب العربي بأعمالهم الفريدة، كما تهدف الجائزة إلى تعزيز الثقافة الأدبية وتشجيع التميز والإبداع في عالم الكتابة.
وللجائزة مسارات ستة هي: مسارات الرواية، والسيناريو، وأفضل عمل روائي مترجم، وأفضل ناشر عربي، وجائزة الجمهور، وذلك بإجمالي قيمة جوائز 740 ألف دولار، وفي مسار الجوائز الكبرى والسيناريو ستكون الجوائز للمركز الأول 100 ألف دولار وإنتاج فيلم سينمائي، والمركز الثاني 50 ألف دولار وإنتاج فيلم سينمائي، والمركز الثالث 30 ألف دولار، أما جوائز مسارات الرواية فستكون 8 بقيمة 25 ألف دولار لكل جائزة، وتشمل أفضل رواية للتشويق والإثارة، وأفضل رواية للغموض والجريمة، وأفضل رواية رومانسية، وأفضل رواية فانتازيا، وأفضل رواية كوميدية، وأفضل رواية تاريخية، وأفضل رواية رعب وأفضل رواية واقعية.
أما أفضل عمل روائي مترجم فستكون جائزته 100 ألف دولار، وأفضل ناشر عربي سيحصل على 50 ألف دولار، فيما ستكون جائزة الجمهور 30 ألف دولار.