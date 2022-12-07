"فيلم العلا" يدشن أعمال المرحلة الأولى لبناء مجمّع الاستديوهات

ومن المقرر استكمال المرحلة الأولى من المجمّع البالغة مساحته 30 ألف متر مربع، في الربع الرابع من العام 2023، وتشتمل المرحلة ذاتها على استديوهين بمواصفات عالمية، إضافة إلى مباني دعم الإنتاج والورش، ومبنى المؤثرات الخاصة (pyro/ sfx)، وآخرين للتموين والإدارة، واستديو لعمليات التسجيل الصوتي.