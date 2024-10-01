"الأفلام" تميط اللثام عن حزمة الفعاليات المصاحبة لمنتدى الأفلام السعودي 2024

يُذكر أن منتدى الأفلام السعودي هو الحدث الأول من نوعه الذي يجمع الخبراء والمتخصصين من صانعي الأفلام في المملكة، ونخبة الفنانين والمنتجين العرب والعالميين، ويضم بنسخته الثانية معرضًا يجمع سلسلة القيمة من أكثر من 16 مجالًا مختلفًا، ومؤتمرًا متخصصًا يتضمن 30 جلسة حوارية و15 ورشة عمل في شتى مجالات صناعة الأفلام، إضافة إلى الفعاليات المصاحبة التي تثري تجربة الزوار وتُعرفهم بصناعة الأفلام وجوانبها المختلفة؛ لاكتشاف ما لم يُرَ في هذه الصناعة الواعدة.