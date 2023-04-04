"فنون أبها" تطلق ليالي الفوتوغرافيين الرمضانية بنسختها السابعة

وأشار "السروي" إلى تنفيذ ثلاث ورش ضمن الليالي، تشمل ورشة للنقد الفني، وتشارك المصورة طيف العسيري بورشة لتوزيع الإضاءة في تصوير الأفراح، وتأتي ثالث الورش عن أساسيات التصميم للمصممة إكرام العلي؛ فيما ستكون دكة الفوتوغرافيين مع المصور أحمد نيازي والمحاور سلمان آل سامه.