"فنون أبها" تطلق ليالي الفوتوغرافيين الرمضانية بنسختها السابعة

تطلق جمعية الثقافة والفنون بأبها غدًا الأربعاء، ليالي الفوتوغرافيين الرمضانية في نسختها السابعة، والتي تستمر على مدار ثلاثة أيام ضمن مبادرة أجاويد في مسار وعي.
وبيّن مدير الجمعية أحمد السروي، أن الليالي ستشهد تكريم 4 مصورين فوتوغرافيين راحلين من أبناء منطقة عسير بمعرض "شواهد" الذي يضم أعمال الفنانين: (عبدالرحمن شامي، وعلي القرني، وجابر القرني، وماجد القرني رحمهم الله).
وأشار "السروي" إلى تنفيذ ثلاث ورش ضمن الليالي، تشمل ورشة للنقد الفني، وتشارك المصورة طيف العسيري بورشة لتوزيع الإضاءة في تصوير الأفراح، وتأتي ثالث الورش عن أساسيات التصميم للمصممة إكرام العلي؛ فيما ستكون دكة الفوتوغرافيين مع المصور أحمد نيازي والمحاور سلمان آل سامه.
ودعا مدير جمعية الثقافة والفنون بأبها، المهتمين والمواهب لحضور برامج الليالي، والتي تقدم وجبة تطويرية رمضانية ساهرة، تسهم في تنمية الحس الفني لدى محبي التصوير الضوئي.