اختتام "مهرجان الرياض للمسرح" بتتويج الفائزين في دورته الثالثة

يذكر أن فعاليات المهرجان قد شهدت على مدى أيامه حراكًا مسرحيًا لافتًا، عكس تنوّع التجارب الإبداعية، وتنامي حضور المسرح في المشهد الثقافي السعودي، مقدما برنامجًا متكاملًا جمع بين العروض المسرحية، وورش العمل التدريبية المتخصصة، إلى جانب القراءات النقدية، والجلسات الحوارية التي ناقشت التجارب المشاركة، وتطور الحركة المسرحية المحلية، وكذلك تطوير مهارات المسرحيين، وصقل قدراتهم في مجالات التمثيل، والإخراج، والسينوغرافيا، وكتابة النص المسرحي، كما أسهمت القراءات النقدية في تعزيز دور النقد بوصفه عنصرًا أساسيًا في الارتقاء بالمنتج المسرحي، ورفع مستوى الحوار الثقافي بين الممارسين والجمهور.