من 4 إلى 8 يناير.. "التراث" تُنظّم فعالية تراثية بقرية ذي عين الأثرية في الباحة

وأعدت الهيئة جملةً من الفعاليات التراثية التي تستهدف من خلالها مختلف فئات المجتمع سواءً من أهالي المنطقة أو زائريها من السيّاح؛ وذلك لإثراء تجربتهم التراثية، وتعريفهم بآثار المملكة، حيث تحتوي هذه الفعالية على منطقة مخصصة "للحرف التفاعلية"، مشتملةً على عروضٍ للحِرف التي يتفاعل فيها الحرفي مع الجمهور، ويتم فيها تعلُّم حرفةٍ ما، مثل الفخار والمنسوجات، ومنطقة "ركن التصوير" المكوّن من مرايا التصوير لعكس المباني التراثية والتقاط صورٍ تذكارية أمامها، ومنطقة "الألعاب التراثية" المشتملة على عددٍ من الألعاب من تراث الأجداد.