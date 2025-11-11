برعاية سمو الأمير سعود بن نهار .. انطلاق الملتقى الأول للفنون البصرية والنقد بالطائف غدًا

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبد العزيز محافظ الطائف، تنطلق غدًا الأربعاء 12 نوفمبر 2025م أعمال الملتقى الأول للفنون البصرية والنقد 2025، الذي تنظمه جمعية الفنون البصرية بالتعاون مع كلية التصاميم والفنون التطبيقية بجامعة الطائف، وذلك في القاعة الكبرى بالجامعة، بمشاركة عدد من الفنانين والنقاد والباحثين.