برعاية سمو الأمير سعود بن نهار .. انطلاق الملتقى الأول للفنون البصرية والنقد بالطائف غدًا

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبد العزيز محافظ الطائف، تنطلق غدًا الأربعاء 12 نوفمبر 2025م أعمال الملتقى الأول للفنون البصرية والنقد 2025، الذي تنظمه جمعية الفنون البصرية بالتعاون مع كلية التصاميم والفنون التطبيقية بجامعة الطائف، وذلك في القاعة الكبرى بالجامعة، بمشاركة عدد من الفنانين والنقاد والباحثين.
وأكدت عميد كلية التصاميم والفنون التطبيقية بجامعة الطائف الدكتورة حياة الزهراني أن الملتقى يهدف إلى تعزيز حضور الفنون البصرية وإثراء الحوار النقدي حولها، بما يسهم في دعم الصناعات الثقافية والإبداعية، ويواكب دور الطائف كوجهة ثقافية وسياحية تحتضن الفعاليات الفنية والمواسم الإبداعية.
وأوضحت أن برنامج الافتتاح يتضمن عرضًا مرئيًا تعريفيًا عن جمعية الفنون البصرية، يعقبه عرض تعريفي عن كلية التصاميم والفنون التطبيقية، إلى جانب إعلان انطلاق الجلسات العلمية للملتقى.
وسيُخصص يومان للجلسات الحوارية التي يُقدِّم خلالها عدد من المختصين أوراقًا بحثية تتناول موضوعات تتعلق بجماليات اللون، والتجارب الفنية المعاصرة، والذكاء الاصطناعي في الفنون، والصورة البصرية في السياق الثقافي.