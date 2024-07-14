"سعد خضر" لـ"سبق": نعتز بتكريم "هيئة الترفيه" لفنانين أثروا الساحة الفنية

أعرب الفنان القدير سعد خضر، عن اعتزازه بالتكريم الذي أعلنه رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، مقدمًا شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وللشعب السعودي الكريم.
وثمّن "خضر" عبر "سبق" هذه اللفتة التي تأتي تكريمًا للفنانين؛ تقديرًا لجهودهم الذي بذلوه خلال سنوات طويلة، وما قدموه للساحة الفنية السعودية، مقدمًا شكره الجزيل للمستشار تركي آل الشيخ.
وُلد الممثل والمخرج والمنتج السعودي "سعد خضر" في مكة المكرمة في يوليو 1946م، ثم انتقل إلى الرياض ودرس فيها، وعمل في القوات المسلحة السعودية، وانتقل بعدها ليعمل في وزارة الصحة إداريًّا في مستشفى الشميسي.
وله العديد من الأعمال في التلفزيون والإذاعة، وهو أول من قدّم فيلمًا سينمائيًّا سعوديًّا عام 1980 وكان عنوانه "موعد مع المجهول"، وهو فيلم روائي طويل مدته ساعتان ونصفًا والفيلم من تأليفه وإنتاجه.
وكان "خضر" عازف كمان في الجيش السعودي قبل دخوله مجال التمثيل، وقد شارك مع مغنين سعوديين مشاهير في ذلك الوقت، أمثال: سلامة العبدالله، حجاب بن نحيت، خلف بن هذال، عيسى الأحسائي، وكان ذلك في حدود عام 1962، وبعد افتتاح إذاعة الرياض سنة 1964 شارك في عدد من برامجها.
وبعد افتتاح التلفزيون السعودي سنة 1964 انضم إليه، وكانت بدايته من خلال برامج الأطفال حيث كان يقدم الأناشيد ثم بدأ يظهر في بعض المشاهد التمثيلية مع أحمد الهذيل عام 1965، وكان يظهر بشخصية "فرج الله"؛ حيث عرفه الأطفال عبر هذه الشخصية، وفي سنة 1970 عمل أول مسلسل "بايم سكرتير في البيت"، وبرز اسمه في أواخر السبعينيات من القرن العشرين.
ومن الأعمال الفنية التي قدّمها: "المراية (مسلسل أطفال)، الخوف (مسلسل أطفال)، سكرتير في البيت، فرج الله والزمان، وجه بن فهره، لا يحوشك حبروك، الوهم، المنسية"، وغيرها، وله العديد من الأعمال الفنية على مستوى الوطن العربي.