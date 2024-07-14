"سعد خضر" لـ"سبق": نعتز بتكريم "هيئة الترفيه" لفنانين أثروا الساحة الفنية

وكان "خضر" عازف كمان في الجيش السعودي قبل دخوله مجال التمثيل، وقد شارك مع مغنين سعوديين مشاهير في ذلك الوقت، أمثال: سلامة العبدالله، حجاب بن نحيت، خلف بن هذال، عيسى الأحسائي، وكان ذلك في حدود عام 1962، وبعد افتتاح إذاعة الرياض سنة 1964 شارك في عدد من برامجها.