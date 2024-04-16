الأضخم على مستوى العالم العربي.. "المسرح" تطرح تذاكر أوبرا "زرقاء اليمامة"

وتُعرض أول عروض أوبرا زرقاء اليمامة في يوم 25 أبريل 2024، وتستمر إلى يوم 4 مايو 2024 بواقع 10 عروض في 8 أيام، وبدءاً من الآن؛ لدى الجميع فرصة الاستمتاع بهذه الظاهرة الثقافية المحورية في تاريخ الحراك الفنّي في المملكة عبر الحصول على تذاكرهم من خلال المنصة المخصّصة عبر الرابط: https://dc.moc.gov.sa/home/event-tickets/208/zarqaa-al-yamama-opera.