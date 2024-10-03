بـ 10 ريالات للواحدة.. دار نشر تتيح لزوار "كتاب الرياض" نسخ مطبوعة من لوحات الفنانين العالميين

وأضاف أن من بين هذه اللوحات التي تتوفر لها نسخ مطبوعة لوحة "الموناليزا" للفنان ليوناردو دافنشي، ولوحة "مريم المجدلية" للفنان كارلو كريفلي، التي رسمها عام 1486م، ولوحة "ماري أنطوانيت ملكة الأناقة الفرنسية"، التي رسمها الفنان فيجي لبرون، في القرن الثامن عشر، ولوحة "الحائكة"، التي رسمها الفنان الهولندي فيريمار في القرن الثامن عشر، ولوحة "خان المقهى في مراكش" التي رسمها الفنان توماس مورجان عام 1892م.