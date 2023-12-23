"الفنون البصرية" تطلق معرض "موطن أفكاري" احتفاء بأعمال خالد بن فيصل الثقافية والفنية

وتُمثل شخصية الأمير خالد بن فيصل رمزًا ثقافيًّا؛ لتعدد إبداعاته، وأوجه نشاطه وعطائه؛ فهو شاعر، وفنان وراع للأدب والأدباء؛ نثر إبداعه في مجالات عدة، فمن الشعر إلى الأدب، ومنهما إلى الفن التشكيلي، فقد جادت قريحته الشعرية بما يصل إلى 480 قصيدة، ووصل إنتاجه الفكري إلى 18 كتابًا، ولطالما اهتم "الفيصل" بالفكر والثقافة، ووثقت ذلك دواوينه، وعبّرت ريشته بأروع اللوحات التي تمتزج ألوانها مع الأشكال التعبيرية؛ فجعل سموه من اللوحة متممةً للبيت الشعري.