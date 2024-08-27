بالأبنية والحارات والأسواق والرواشين.. دارة الملك عبدالعزيز توثّق معالم جدة التاريخية

كما استحضرت الدارة ضمن توثيقها لتأسيس وتوحيد المملكة دخول الملك عبدالعزيز جدة في عام 1925م واتخاذه من بيت نصيف في جدة التاريخية سكنًا لفترة، واتخذ مجلسًا ومُصَلى بجوار مسجد الحنفي، وكانت مدينة جدة مجتمعاً واحداً عشق أهلها البحر الذي هو مصدر رزقهم وحياتهم، وعمل أهلها على بناء سور ضخم يحيط بها ويمنع عنها الغزاة، ثم تغير الزمان وأضحت مدينة كبيرة وبوابة الحرمين الشريفين وعروس البحر الأحمر وميناء المملكة الأول.