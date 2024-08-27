بالأبنية والحارات والأسواق والرواشين.. دارة الملك عبدالعزيز توثّق معالم جدة التاريخية

عُرفت جدة قديمًا بالأسواق والخانات، والخان ما يسمى بالقيسارية أو القيصرية وتعني السوق التي تتكون من مجموعة دكاكين تُفتح وتُغلق على بعضها، ومن أهم خانات جدة التاريخية خان الهنود، وخان القصبة وهو محل تجارة الأقمشة، وخان الدلاّلين، وخان العطارين.
وما زالت عادات مدينة جدة بأهلها العامرين تجمع الأحبة والعائلة والذين يقومون بتزيين منازلهم بالأنوار، وآخرون يقومون بترديد الأهازيج استقبالًا للزوار، حيث تشكل تلك الأجواء ملامح جمالية لمدينة جدة في كل المناسبات في المنطقة التاريخية المركزية والبلد التي تحتفظ بمخزون هائل من التراث والذكريات.
وكانت دارة الملك عبدالعزيز وثّقت ضمن اهتمامها بتاريخ المدن والمواقع السعودية تاريخ مدينة جدة من حيث الأبنية والحارات والأسواق والرواشين والنوافذ الداخلة في عمارة "جدة التاريخية" بصفة خاصة التي ما زالت تتغنى بعراقتها عهود الزمن الحاضر، لتبقى مدينة جدة كمتحفٍ مفتوح وأكبر دليل تسجيلها ضمن المواقع الأثرية في قائمة التراث الإنساني العالمي لدى اليونسكو عام 2014.
كما استحضرت الدارة ضمن توثيقها لتأسيس وتوحيد المملكة دخول الملك عبدالعزيز جدة في عام 1925م واتخاذه من بيت نصيف في جدة التاريخية سكنًا لفترة، واتخذ مجلسًا ومُصَلى بجوار مسجد الحنفي، وكانت مدينة جدة مجتمعاً واحداً عشق أهلها البحر الذي هو مصدر رزقهم وحياتهم، وعمل أهلها على بناء سور ضخم يحيط بها ويمنع عنها الغزاة، ثم تغير الزمان وأضحت مدينة كبيرة وبوابة الحرمين الشريفين وعروس البحر الأحمر وميناء المملكة الأول.
وتحظى جدة التاريخية باهتمام الدولة للدلالات التاريخية والتراثية التي تتضمنها معالمها ومآثرها العمرانية وذلك من خلال تحويل إدارة جدة التاريخية التابعة لوزارة الثقافة إلى برنامج في عام 2020 يهدف إلى إعادة تأهيل جدة التاريخية وتطويرها في المجالات العمرانية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتاريخية والبيئية وتوفير احتياجاتها من المرافق العامة والخدمات.
كما قدّم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء دعماً لمشروع ترميم 56 مبنى من مبانيها الآيلة للسقوط بمبلغ 50 مليون ريال من نفقة سموه الخاصة، وفي العام 2021 أطلق سموه كذلك مشروع إعادة إحياء جدة التاريخية ضمن برنامج جدة التاريخية لتنمية المجال المعيشي للمنطقة وجعلها مقصداً للمشاريع الثقافية ولرواد الأعمال، وتعزيز تجربة الزوار.
وتأتي أهمية رعاية الدولة في إطار مساندة المشاريع التي من شأنها المحافظة على المكتسبات التاريخية والحضارية للمملكة، والحفاظ على مباني جدة التاريخية وإحيائها وتأهيلها وحمايتها من الانهيار في سبيل تحويلها للعالمية ودعم السياحة التاريخية في المملكة العربية السعودية بما يتوافق مع رؤية 2030.