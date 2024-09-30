استكشفوا عوالم ثقافية جديدة.. تجارب مميزة يقدمها معرض الكتاب بالرياض للطلاب

ويستمر معرض الرياض الدولي للكتاب في استقبال زواره إلى 5 أكتوبر 2024م من الساعة 11 صباحًا إلى 12 ليلًا، خلاف يوم الجمعة من الساعة 2 ظهرًا إلى 12 ليلًا، حيث شهد في أيامه الماضية توافدًا ملفتًا على نشاطاته المتعددة، في ظل مشاركة 2000 دار نشر عربية ودولية موزعة على 800 جناح، تنتمي إلى أكثر من 30 دولة، وبصحبة فعاليات ثقافية متميزة، تكرس الرياض من خلاله مكانتها الثقافية البارزة في المنطقة.