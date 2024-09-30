استكشفوا عوالم ثقافية جديدة.. تجارب مميزة يقدمها معرض الكتاب بالرياض للطلاب

يتوافد الطلبة من مختلف المراحل من المدارس الحكومية والأهلية، وطلبة المعاهد والجامعات، على معرض الرياض الدولي للكتاب 2024، في تظاهرة ثقافية سنوية متميزة.
واكتظت ممرات المعرض وأجنحته بالطلاب، حيث بات المعرض واجهة استكشافية، وثراءً معرفيًا لطلاب المدارس، الذين تجولوا في أروقة المعرض المتنوعة المجالات، واطلعوا على عالم الكتب، واستكشفوا كل جديد في عالم الثقافة والأدب في جو يغلفه التنظيم المتميز.
وتعرّف طلاب المدارس في معرض الرياض الدولي للكتاب، على أهم التقنيات الحديثة المصاحبة، وكيف وظفت هيئة الأدب والنشر والترجمة المنظمة للمعرض، التقنية لجذب الزوار للمعرض، سواء عبر محتوى كتابي أو صوتي، إضافة إلى تسخير الذكاء الاصطناعي لتوجيه الزوار وإرشادهم، ما سهل البحث عن دور النشر والكتب وغيرها.
واطلع زوار معرض الرياض الدولي للكتاب من الطلاب على البرنامج الثقافي المصاحب للمعرض المتنوع والمتسق مع المراحل العمرية والدراسية والأمزجة والهوايات كافة من ندوات حوارية وورش عمل تناقش مختلف مجالات الأدب والثقافة، وبمشاركة أسماء سعودية وعربية أتاحت الفرصة للقائهم والحديث معهم، إضافة إلى جناح الطفل وما يضمه من أركان متنوعة.
ويستمر معرض الرياض الدولي للكتاب في استقبال زواره إلى 5 أكتوبر 2024م من الساعة 11 صباحًا إلى 12 ليلًا، خلاف يوم الجمعة من الساعة 2 ظهرًا إلى 12 ليلًا، حيث شهد في أيامه الماضية توافدًا ملفتًا على نشاطاته المتعددة، في ظل مشاركة 2000 دار نشر عربية ودولية موزعة على 800 جناح، تنتمي إلى أكثر من 30 دولة، وبصحبة فعاليات ثقافية متميزة، تكرس الرياض من خلاله مكانتها الثقافية البارزة في المنطقة.