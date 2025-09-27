"بيت الثقافة" يستقبل أكثر من نصف مليون زائر

وأوضحـت هيئة المكتبات أن البيوت الثقافية التي تضم بيوتًا في كلٍ من أحد رفيدة، والدمام، وسكاكا، وبريدة، وحائل، ونجران، وجيزان، والرياض، أصبحت اليوم وجهة ثقافية رئيسة للعائلات والأفراد من مختلف الفئات العمرية، وتوفّر برامج وأنشطة نوعية تشمل الفعاليات الثقافية، والورش التدريبية، والمعارض الفنية، والمساحات التفاعلية التي تثري المعرفة وتنمّي المهارات.