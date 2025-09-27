"بيت الثقافة" يستقبل أكثر من نصف مليون زائر

استقبل "بيت الثقافة" أكثر من نصف مليون زائر منذ انطلاق أول بيت في ديسمبر 2023م، في مؤشر يُجسّد تنامي الحراك الثقافي المجتمعي، وارتفاع معدلات المشاركة المجتمعية في البرامج والفعاليات التي تحتضنها بيوت الثقافة.
وأوضحـت هيئة المكتبات أن البيوت الثقافية التي تضم بيوتًا في كلٍ من أحد رفيدة، والدمام، وسكاكا، وبريدة، وحائل، ونجران، وجيزان، والرياض، أصبحت اليوم وجهة ثقافية رئيسة للعائلات والأفراد من مختلف الفئات العمرية، وتوفّر برامج وأنشطة نوعية تشمل الفعاليات الثقافية، والورش التدريبية، والمعارض الفنية، والمساحات التفاعلية التي تثري المعرفة وتنمّي المهارات.
وأكّدت الهيئة أن حجم الإقبال يمثّل خطوةً مهمةً في مسار تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للثقافة، ويعكس ثقة المجتمع بالمحتوى الثقافي المحلي، مشيرةً إلى أن خطط التوسّع في افتتاح المزيد من البيوت الثقافية مستمرة لتشمل مناطق إضافية خلال السنوات المقبلة، بهدف بناء مجتمع يزدهر بالثقافة ويحتفي بالمعرفة والإبداع.