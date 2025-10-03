هيئة الأفلام تختتم ملتقى النقد السينمائي في القطيف

اختتمت هيئة الأفلام مساء اليوم فعاليات ملتقى النقد السينمائي في محافظة القطيف، ضمن جولات مؤتمر النقد السينمائي الدولي، وذلك بحضور نخبة من النقاد وصناع الأفلام والمهتمين، وسط إقبال جماهيري من عشاق السينما.
وجاء الملتقى ليؤكد دور النقد في تعزيز المشهد السينمائي المحلي وفتح آفاق جديدة للحوار.
وشهد الملتقى جلسة حوارية بعنوان: "السينما السعودية: من الأحواش إلى شاشات أرامكو"، حيث قال الشاعر والناقد محمد الحرز: "إنّ السينما السعودية أنتجت مشاهد سعودية على خلفية ثقافة الترفيه، ونحن ننتظر أن تتحول هذه الثقافة إلى ثقافة حوار تتصل بالفنون جميعًا، سواء على المستوى الإبداعي أو الفكري داخل الثقافة السعودية."
كما تضمن الملتقى عرضًا تقديميًا بعنوان "القيروان في السينما"، إضافة إلى عرض فيلم "ريش" الذي يناقش العلاقة بين الواقعي والمتخيل. الفيلم الذي حصد جائزة في مهرجان "كان" أثار نقاشات واسعة بين النقاد وطرح سؤالًا فلسفيًا: هل الواقع في السينما حقيقي أم خيال مصاغ بإتقان؟
وفي هذا السياق، قال المخرج عمر الزهيري، مخرج فيلم ريش: "الاختياران موجودان، لكنني أرى أنه كلما كان الواقع قاسيًا، أمكن إعادة خلقه بطريقة خيالية." وأضاف أن الفيلم استغرق سبع سنوات من العمل، ورغم مرور خمس سنوات على تتويجه في "كان"، لا يزال يُعرض ويُناقش حتى اليوم، ما يؤكد نجاحه.
وتنوعت الجلسات بين مناقشة التحديات التي تواجه النقد السينمائي في المملكة، واستعراض التجارب الدولية، وتعزيز حضور المملكة كمنصة معرفية وحوارية رائدة في صناعة السينما.
ومن المقرر أن تختتم جولات مؤتمر النقد السينمائي في العاصمة الرياض بعقد مؤتمر دولي، حيث تسعى هيئة الأفلام إلى تقديم منصات وطنية متخصصة تجمع بين الفكر الإبداعي والرؤية السينمائية، بما يسهم في تطوير المشهد الثقافي وتمكين النقاد وصناع الأفلام محليًا وعالميًا.