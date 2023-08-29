تستعرض قصص النجاح.. هيئة الأزياء تنظّم لقاءً مفتوحًا حول الفرص الاستثمارية الخميس المقبل

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من اللقاءات المفتوحة التي دأبت هيئة الأزياء على تنظيمها دوريًّا كقناةٍ اتصالية مع مجتمع الأزياء في المملكة؛ لتعريفهم بواقع القطاع، وجهود الهيئة في تطويره والارتقاء به، وأدوار كافة المنتمين لهذا القطاع في تطويره ونجاحه، وتعزيز الاستثمار في القطاع لتحويله إلى قطاعٍ فاعلٍ اقتصاديًّا، فضلًا عن استجلاب الأفكار والرؤى الممكنة لتطوير قطاع الموضة والأزياء السعودي للمنافسة محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا.