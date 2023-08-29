تستعرض قصص النجاح.. هيئة الأزياء تنظّم لقاءً مفتوحًا حول الفرص الاستثمارية الخميس المقبل

تُنظّم هيئةُ الأزياء، يوم الخميس المقبل، لقاءً مفتوحًا بعنوان "الفرص الاستثمارية لهيئة الأزياء"، لتُشارك من خلاله جهود هيئة الأزياء لتمكين الاستثمار في قطاع الأزياء، وتستعرض قصص نجاحٍ لفرصٍ استثمارية في هذا القطاع الحيوي، ويستهدف اللقاء كُلاًّ من: مالكي العلامات التجارية بقطاع الأزياء في المملكة، وروّاد الأعمال، والمهتمين في هذا المجال، إلى جانب المستثمرين، والصناديق الاستثمارية المحلية.
وسيتناول اللقاء الذي سيُعقد افتراضيًّا محاورَ متعددة؛ من أبرزها تعريف المشاركين في اللقاء بدور هيئة الأزياء في تمكين قطاع الأزياء لجذب الاستثمارات في القطاع، وسرد قصص ناجحة لعلامات تجارية تم الاستثمار فيها، والدروس المستفادة من رحلة الاستثمار، وأخيرًا فتح باب النقاش أمام الحضور والاستماع إلى استفساراتهم والإجابة عنها.
ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من اللقاءات المفتوحة التي دأبت هيئة الأزياء على تنظيمها دوريًّا كقناةٍ اتصالية مع مجتمع الأزياء في المملكة؛ لتعريفهم بواقع القطاع، وجهود الهيئة في تطويره والارتقاء به، وأدوار كافة المنتمين لهذا القطاع في تطويره ونجاحه، وتعزيز الاستثمار في القطاع لتحويله إلى قطاعٍ فاعلٍ اقتصاديًّا، فضلًا عن استجلاب الأفكار والرؤى الممكنة لتطوير قطاع الموضة والأزياء السعودي للمنافسة محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا.