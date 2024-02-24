بعد غد.. "فنون جدة" تطلق الملتقى الفوتوغرافي الأول بمشاركة نخبة من الفوتوغرافيين

تُطلِق الجمعيةُ العربية السعودية للثقافة والفنون بجدة، الاثنين المقبل، الملتقى الفوتوغرافي الأول، والذي سيقام خلال الفترة من 26 فبراير إلى 10 مارس 2024.
يدشّن الملتقى بالمعرض الفوتوغرافي الاستثنائي "ميموريا" للفنان محمد محتسب، ويضمّ المعرضُ أعمالًا فوتوغرافية ملهمة تعبّر عن الرسالة السامية للمصور، وتعكس عمق وثراء تجربته التي سخر فيها عدسته لتحكي عن ثقافة الشعوب حول العالم.
وفي الجانب الآخر، ومن أجل نشر ثقافة الصورة والوعي البصري، تبدأ جلسات الملتقى الحوارية مع الفنان محمد محتسب، يتحدّث فيها عن رؤية ورسالة المصور وعن تجربته وكيف يمكن النهوض بالمشهد الفوتوغرافي السعودي ليواكب تطلعات رؤية 2030.
جدير بالذكر أن جلسات الملتقى سوف يشارك فيها نخبة من رواد التصوير الضوئي في المملكة، وفي مقدمتهم عميد الفوتوغرافيين الفنان خالد خضر، والفنانة نها آل غالب، والفنان عبدالرحمن الحسني، والفنانة سوزان إسكندر، والفنان طارق خوجه، والفنان سعيد العلوي، والفنان عباس الخميس، وتقام جميع فعاليات الملتقى في مقرّ الجمعية بجدة.
وأوضح مدير الجمعية محمد آل صبيح، أن إطلاق الملتقى الفوتوغرافي يأتي استجابة لدور المصورين الفاعل في المشهد الوطني، ودعا الفوتوغرافيين للانضمام لعضوية لجنة التصوير الفوتوغرافي في الجمعية، والتي يشرف عليها الفنان عمر النهدي لتفعيل دورهم، موجّهًا شكره للفنان محمد محتسب على دعمه للملتقى.
من جانبه أكّد المشرفُ على لجنة التصوير الفوتوغرافي الفنان عمر النهدي، على أنّ المرحلة تتطلّب من الجميع الاهتمام بمجتمع الفنون البصرية؛ حيث إنّ الصورة تغني عن ألف كلمة، لافتًا إلى أن الحضور الفوتوغرافي والصورة الفوتوغرافية أصبحت الوسيلة الأولى لكل منتج مرئي في حياتنا، وتدشين هذه المبادرة هي أحد أنشطة الجمعية يعبر من خلالها الفوتوغرافي السعودي للعالم أجمع عن رسالته.
وأضاف النهدي: أن الصورة من أهم الجسور لنقل الثقافة السعودية بما تحمله من معان، وما تظهره من جمال للإنسان والمكان والأزياء والثقافات والعادات والفنون، وبذلك ترسيخ القيمة الفنية الإبداعية للمصور السعودي.
وعبّر الفنان محمد محتسب عن سعادته بإقامة معرضه الأول في جمعية الثقافة والفنون بجدة أول صرح سعودي عريق يحتضن الفنانين منذ السبعينيات الميلادية، واحتضن كل رواد ورموز الفنّ السعودي، وفي كل المجالات.
وقال محتسب: إن معرضه الشخصي الأول يحاكي ثقافات الشعوب حول العالم، وهو باكورة لانطلاق سلسلة معارضه الفنية القادمة.
وأشار إلى أنّ رسالته تتوافق مع أهداف الجمعية في نشر الثقافة البصرية في المجتمع، ودعا الفنّانين والمهتمّين إلى زيارة معرض ميموريا وحضور الجلسات الحوارية التي ستقام خلال فترة الملتقى.