بعد غد.. "فنون جدة" تطلق الملتقى الفوتوغرافي الأول بمشاركة نخبة من الفوتوغرافيين

من جانبه أكّد المشرفُ على لجنة التصوير الفوتوغرافي الفنان عمر النهدي، على أنّ المرحلة تتطلّب من الجميع الاهتمام بمجتمع الفنون البصرية؛ حيث إنّ الصورة تغني عن ألف كلمة، لافتًا إلى أن الحضور الفوتوغرافي والصورة الفوتوغرافية أصبحت الوسيلة الأولى لكل منتج مرئي في حياتنا، وتدشين هذه المبادرة هي أحد أنشطة الجمعية يعبر من خلالها الفوتوغرافي السعودي للعالم أجمع عن رسالته.