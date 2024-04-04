وزير الثقافة: "منصة المخطوطات" نتاج تعاون مع مؤسسات القطاع الثالث

أعلن وزير الثقافة بدر بن عبدالله بن فرحان، عن أن التعاون الهام بين وزارة الثقافة -ممثلة في هيئة المكتبات ومؤسسات القطاع الثالث ومختلف المكتبات- نتج عنه منصة المخطوطات التي تطمح لإتاحة 126 ألف مخطوط.