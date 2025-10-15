هيئة الأدب والنشر والترجمة تدشّن جناح المملكة في معرض فرانكفورت للكتاب لتعزيز الحضور الثقافي

دشّنت هيئة الأدب والنشر والترجمة اليوم جناح المملكة العربية السعودية المشارك في معرض فرانكفورت الدولي للكتاب 2025، المقام في مركز “ميسي فرانكفورت” بمدينة فرانكفورت الألمانية، خلال الفترة من 15 إلى 19 أكتوبر الجاري، وسط حضور ثقافي دولي واسع يجسد مكانة المملكة المتنامية في المشهد الأدبي العالمي.
وتقود الهيئة المشاركة السعودية من خلال جناح متكامل يضم عددًا من المؤسسات والجهات الثقافية الوطنية، تشمل: وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وجامعة الملك عبدالعزيز، ومكتبة الملك فهد الوطنية، ومكتبة الملك عبدالعزيز العامة، ومجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، ومجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، ومجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية، وجمعية النشر، وجمعية الترجمة، وشركة ناشر للنشر والتوزيع.
وتأتي هذه المشاركة ضمن جهود المملكة لتعزيز التبادل الثقافي مع جمهورية ألمانيا الاتحادية، وبناء شراكات فكرية ونشرية مع دور النشر العالمية، إلى جانب إبراز التطورات النوعية التي يشهدها القطاع الثقافي السعودي في مجالي النشر والترجمة، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 التي جعلت الثقافة ركيزة للتنمية ووسيلة لترسيخ التفاهم بين الشعوب.
ويقدّم جناح المملكة على مدى أيام المعرض برنامجًا ثقافيًا متنوعًا يشمل ندوات أدبية وجلسات حوارية بمشاركة نخبة من الأدباء والمفكرين السعوديين، في خطوةٍ تؤكد الدور الريادي للمملكة في تعزيز الحوار الثقافي الدولي وتصدير المحتوى الأدبي السعودي إلى العالم.