مهرجان "أندية الهواة المسرحي" يوصي بتكثيف عروضه الأعوام المقبلة

أوصت لجنةُ تحكيم مهرجان "أندية الهواة المسرحي 2024"، بتكثيف عروضه الأعوام المقبلة، بتقديم عرضين مسرحيين في اليوم الواحد، ويمكن زيادتها إلى عشرة عروض مسرحية.
ودعت اللجنة، في توصياتها التي تلاها عضو اللجنة الممثل والمؤلف والمخرج خالد الحربي، خلال حفل ختام الدورة الأولى من مهرجان أندية الهواة المسرحي، الجمعة، بمسرح جامعة الملك سعود؛ إلى تصوير العرض المسرحي من النادي المشارك وإرساله إلى لجنة التقييم ليكون أكثر دقة.
وأوصت اللجنة بالتعاقد مع مرشدين متخصّصين وذوي خبرات طويلة لدعم نوادي هواة المسرح فنيًّا.
وحثّت أندية الهواة على التركيز في الموضوعات المحلية والتراث الشعبي عند اختيارها لنصوصها، وبالتواصل مع مسرحيين ذوي خبرة واستضافتهم للاستفادة من خبراتهم.
كما أوصت لجنة التحكيم بأن تكون مهمة توفير مسارح البروفات مسؤولية إدارة المهرجان، وبطباعة النصوص المسرحية التي تقدّم في المهرجان لإثراء مكتبة هيئة المسرح والفنون الأدائية.
وبدورها قدّمت رئيسة لجنة التحكيم الممثلة والإعلامية سناء بكر يونس، في كلمتها خلال الحفل الختامي للمهرجان، ملاحظات اللجنة.
وقالت: "سعدت اللجنة بكثرة العروض المقدمة باللغة العربية، لكن الأمر يحتاج إلى دراية كبيرة باللغة العربية"، مشيرة إلى أن الأخطاء اللغوية تقلّل من التقييمات النهائية للعروض.
وأضافت رئيس لجنة التحكيم: لجأت بعض الأندية إلى خلق وإقحام المرأة ودورها بشكل غير مدروس، لمجرد تواجدها في المسرحية؛ مما أضعف تلك المسرحيات، وكذلك تأخير بداية العروض وتجاوزها بعضها مدة العرض لأكثر من 60 دقيقة.
وعن انتقاد لجنة تحكيم مهرجان "أندية الهواة المسرحي"، لإقحام المرأة في العروض المسرحية بشكل غير مدروس لمجرد تواجد المرأة فقط؛ قال عضو اللجنة الممثل والمؤلف والمخرج خالد الحربي لـ"سبق": "أغلب العروض التي كان فيها دور للمرأة كانت مُقحمة بشكل واضح".
وأوضح أن هذه النصوص تمت قراءتها من اللجنة ولم تكن موجودة، وأُقحمت لتفعيل دور المرأة أو خلق دور لموهبة، ولكن لم يكن الإعداد بشكل جيد، متمنّيًا أن يكون وجود المرأة في النصوص المقبلة طبيعيًّا وفعالًا.
ونصح المخرجُ "الحربي" الهواةَ المسرحيين بالانتقال للاحتراف بكثرة الأعمال والدراسة والتدريب واستمرار ممارسة التمثيل؛ لأن ذلك سيؤدّي لصقل موهبتهم، ليصبحوا محترفين إذا كان بالأصل يمتلك الفنان الموهبة.
وعن سبب قلة تواجده على الشاشة، لفت الفنان "الحربي" إلى أنه متواجد حاليًّا بأعمال فنية على منصات ربما تكون متابعتها ليست بالقدر الكافي، معتبرًا أن "الآن هو زمن المنصات".
وأعلن مهرجانُ "أندية الهواة المسرحي 2024"، خلال حفل ختام الدورة الأولى، أمس، جوائزَ المهرجان الـ12، التي تنافست عليها ثمانية عروض مسرحية، بحضور الرئيس التنفيذي لهيئة المسرح والفنون الأدائية سلطان البازعي، وعدد من المثقفين والفنانين والإعلاميين.