مهرجان "أندية الهواة المسرحي" يوصي بتكثيف عروضه الأعوام المقبلة

وأوضح أن هذه النصوص تمت قراءتها من اللجنة ولم تكن موجودة، وأُقحمت لتفعيل دور المرأة أو خلق دور لموهبة، ولكن لم يكن الإعداد بشكل جيد، متمنّيًا أن يكون وجود المرأة في النصوص المقبلة طبيعيًّا وفعالًا.