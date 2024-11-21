"ابن حثلين" يطلق مسابقة شعرية عن ضرر المخدرات وعدوانية المروجين وخطورتهم على الوطن

أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الإبل الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين، عن إطلاق مسابقة شعرية تصف ضرر المخدرات وعدوانية المروجين وخطورتهم على أبناء الوطن؛ داعيًا الله أن يحفظ بلادنا من كل مكر وسوء ويبعد عنّا كيد كل كائد.