"ابن حثلين" يطلق مسابقة شعرية عن ضرر المخدرات وعدوانية المروجين وخطورتهم على الوطن

أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الإبل الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين، عن إطلاق مسابقة شعرية تصف ضرر المخدرات وعدوانية المروجين وخطورتهم على أبناء الوطن؛ داعيًا الله أن يحفظ بلادنا من كل مكر وسوء ويبعد عنّا كيد كل كائد.
وقال "ابن حثلين": "المخدرات آفة ودمار لأي مجتمع، تهدد مستقبله ومستقبل أبنائه، ولأننا نُسهم في الحرب على المخدرات؛ نعلن عن مسابقة شعرية لوصف هذا الضرر وعدوانية المروجين له من خلال نشرهم للرذيلة وعدم إنسانيتهم ومدى خطورتهم على أبناء الوطن".
وأوضح أنه سيتوّج في نهاية المسابقة الشعرية 10 فائزين، كل فائز سيحصل على 10,000 ريال، مشيرًا إلى المستشار الشعري لنادي الإبل الشاعر تركي الميزاني سيقوم بفرز المشاركات واختيار الفائزين.
وأشار "ابن حثلين" إلى أن المشاركة في المسابقة الشعرية لا تتجاوز 4 أبيات، وأن آخر موعد لاستقبال المشاركات الساعة العاشرة من مساء يوم السبت القادم 23 نوفمبر 2024م.