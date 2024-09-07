تحت رعاية ولي العهد.. وزارة الثقافة تُكَرّم بعد غد الفائزين بالجوائز الثقافية الوطنية

وعبّر الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة، عن بالغ امتنانه للرعاية الكريمة التي حظيت بها مبادرة الجوائز الثقافية الوطنية من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وقال: إن "هذه الرعاية الكريمة تمثل جانبًا من اهتمام القيادة الرشيدة بالقطاع الثقافي وبدعم الإبداع والمبدعين من أبناء الوطن في التخصصات الثقافية كافة"؛ مؤكدًا أن وزارة الثقافة تعمل من خلال هذه المبادرة على تكريم أهم المنجزات الثقافية التي تعزز من مكتسبات القطاع الثقافي وتسهم في تعزيز أدواره التنموية والإبداعية.