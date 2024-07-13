المخضرم "إبراهيم الصلال" .. 65 عامًا من الريادة الفنية ومن مؤسسي الحركة المسرحية في الكويت

الممثل الكويتي المخضرم الذي حصل على العديد من الجوائز منها: جائزة التمثيل في مهرجان التلفزيون في الكويت عامي 1982 و1983، جائزة الشارقة للإبداع المسرحي العربي في دورتها الحادية عشرة، ولد في الفنطاس بالكويت في مارس 1940م، وبدأ نشاطه الفني في المسرح الكويتي وهو في عمر 19 عامًا، منذ العام 1959م وحتى اليوم.