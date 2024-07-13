المخضرم "إبراهيم الصلال" .. 65 عامًا من الريادة الفنية ومن مؤسسي الحركة المسرحية في الكويت

يعد الفنان القدير إبراهيم مزعل الصلال المطيري، أحد رواد الفن الكويتي والخليجي والعربي طوال 65 عامًا، حيث عاصر الحركة الفنية في الكويت منذ بدايتها وهو من الجيل الذهبي ومن مؤسسي الحركة الفنية بالكويت.
الممثل الكويتي المخضرم الذي حصل على العديد من الجوائز منها: جائزة التمثيل في مهرجان التلفزيون في الكويت عامي 1982 و1983، جائزة الشارقة للإبداع المسرحي العربي في دورتها الحادية عشرة، ولد في الفنطاس بالكويت في مارس 1940م، وبدأ نشاطه الفني في المسرح الكويتي وهو في عمر 19 عامًا، منذ العام 1959م وحتى اليوم.
بدأ مشواره الفني مع المسرح المدرسي عام 1952، وبالأندية الصيفية بالفترة بين عامي 1954 و 1956 وفي عام 1959م اُنتسب إلى "فرقة المسرح الشعبي" وشارك في معظم الأعمال المسرحية المرتجلة التي كانت تقدم آنذاك، وقد تتلمذ على يد الفنان عبد الرحمن الضويحي وعبد الله خريبط ومحمد النشمي.
حصل "إبراهيم الصلال" على دبلوم السكرتارية بعلوم الإدارة من المملكة المتحدة عام 1968م في أواخر عام 2014م أعلن عن اعتزاله التمثيل بسبب حالته الصحية إلا أنه تراجع عن قرار اعتزاله وكان مسلسل الليوان هو أول أعماله بعد تراجعه عن قرار الاعتزال.
مثّل "الصلال" العديد من الأفلام منها بساط الفقر، هالو بانكوك، فرسان المناخ، والله زمن، الصمت، للصبر حدود، حفلة على الخازوق، فرحة الأمة، ومن أعماله المرايا، وجمال عبد الناصر، ويعد من أفضل الفنانين الذين أدوا دور الرعيل الأول على الشاشة.
وشارك في العديد من الأعمال السعودية منها مسلسل "العولمة" و"عد واغلط" مع الفنان بكر الشدي وحياة الفهد من تأليف الكاتبة ليلى الهلالي وإخراج عامر الحمود وغيرها.
حصل على عددٍ من جوائز التكريم، منها في 1982م جائزة التمثيل في مهرجان التلفزيون الكويتي، 1983 جائزة التمثيل في مهرجان التلفزيون الكويتي، 1989 جائزة أفضل ممثل في مهرجان الكويت المسرحي، في 2006 جائزة الدولة التشجيعية بالكويت، وتكريم من مهرجان الكويت المسرحي التاسع في 2007م.