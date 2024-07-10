"الدارة" تواصل فعاليات اليوم الثالث من برنامج "القلزم" الإثرائي

وعقب ورشة العمل، ووفقًا للأجندة الموضوعة، عقد ميسرو البرنامج جلسة متخصصة، تضمنت تطبيقًا عمليًّا، وجرى فيها تقديم مجموعة واسعة من الاستشارات البحثية المتنوعة للمشاركين؛ مما أتاح لهم فرصة الاستفادة من الخبرات المتاحة وتطوير مقترحاتهم البحثية بناءً على التوجيهات المتخصصة.