في 5 دول حول العالم.. هيئة الأفلام تطلق النسخة الثانية من "ليالي الفيلم السعودي"

يُذكر أن "ليالي الفيلم السعودي" تأتي بنسختها الثانية هذا العام بعد نجاح نسختها الأولى العام الماضي؛ حيث أقيمت في 4 مدن فرنسية، وشملت 5 عروض سعودية؛ بهدف تسليط الضوء على الإنتاج السينمائي في المملكة ودعم صناع الأفلام السعوديين، وتمكينهم من الوصول إلى جمهور دولي متنوع، وإقامة علاقات متينة في ساحة السينما العالمية لتبادل الخبرات والمعرفة.