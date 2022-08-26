طالب بجامعة المؤسس يؤلِّف كتابًا يتحدث عن 40 تخصصًا بأسلوب مُبسَّط

ألَّف الطالب عبدالمجيد بن ناصر الجهني من كلية الهندسة، تخصص الهندسة الميكانيكية بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، كتابًا حمل عنوان "أفضل تخصص جامعي"، تحدَّث فيه عن أكثر من 40 تخصصًا جامعيًّا؛ ليُسهِّل على طلاب المرحلة الثانوية معرفة تخصصهم المناسب؛ إذ يتضمن الكتاب أسلوبًا مبسطًا، يقوم من خلاله بالإجابة عن أكثر من 300 سؤال.
ومن أشهر هذه الأسئلة (ما هو تعريف التخصص؟ كم عدد سنوات دراسة التخصص؟ هل دراسة هذا التخصص سهل؟ ما هو متوسط رواتب التخصصات؟).. وغيرها الكثير من أنواع الأسئلة.
وفي التفاصيل، يتضمن الكتاب مجالات جامعية عدة، مثل: الهندسة، الحاسب وتقنية المعلومات، الطب، الصيدلة، العلوم الطبية التطبيقية، التخصصات الإنسانية والإدارية وتخصصات العلوم الطبيعية.
ويتميز الكتاب بأنه يوسِّع مدارك الطالب، ويجعل لديه ثقة كبيرة قبل دخوله الجامعة؛ لما يوفره من معلومات ضرورية عن كل تخصص موجود بالجامعات السعودية.