طالب بجامعة المؤسس يؤلِّف كتابًا يتحدث عن 40 تخصصًا بأسلوب مُبسَّط

ألَّف الطالب عبدالمجيد بن ناصر الجهني من كلية الهندسة، تخصص الهندسة الميكانيكية بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، كتابًا حمل عنوان "أفضل تخصص جامعي"، تحدَّث فيه عن أكثر من 40 تخصصًا جامعيًّا؛ ليُسهِّل على طلاب المرحلة الثانوية معرفة تخصصهم المناسب؛ إذ يتضمن الكتاب أسلوبًا مبسطًا، يقوم من خلاله بالإجابة عن أكثر من 300 سؤال.