هيئة الأدب والنشر والترجمة تنظّم ندوةً أدبيةً بعنوان "جغرافيا المملكة"

نظّمت هيئة الأدب والنشر والترجمة ندوةً أدبيةً، بعنوان: "جغرافيا المملكة"؛ وذلك بجناح المملكة المُقام في معرض سيئول الدولي للكتاب 2024 الذي حلّت فيه المملكة ضيف شرف، وتحدث فيها الرحّال إبراهيم سرحان؛ عن المملكة العربية السعودية وآثارها وأبرز معالمها الثقافية، حيث قال: إن المملكة لديها كثيرٌ من التضاريس المختلفة بحكم المساحة الكبيرة، ولكل تضاريس ثقافة شعبية خاصّة بها؛ فالصحراء مثلاً مختلفة -بحد ذاتها- في الشكل واللون، وبكثافة رملية أسهمت في تشكيل رسومات فنية على الكثبان، مبيناً أن بعضاً من أشكال الأودية والسهول غالباً ما تكون في المناطق الجبلية في الجنوب والغرب والشمال.