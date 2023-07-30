الحكاية بلسان أبنائها.. رواة سعوديون يحكون قصصاً وقصائد خالدة لزوار مهرجان جرش

وكانت فرق أدائية رجالية ونسائية قدمت فنوناً مختلفة بمصاحبة الأوركسترا والكورال الوطني السعودي في بوليفارد العبدلي بالعاصمة عمّان، أمس الأول، بتنظيم هيئة المسرح والفنون الأدائية، وذلك ضمن مشاركة المملكة العربية السعودية في مهرجان جرش بدورته السابعة والثلاثين، حيث تشارك ثلاثُ هيئاتٍ ثقافية وهي (هيئة المسرح والفنون الأدائية، هيئة التراث، هيئة الموسيقى) عبر فعالياتٍ ثريّة تعكس ما تمتلكه المملكة من ثقافة وتراث وموسيقى وفنونٍ أدائية متوارثة من جيلٍ إلى جيل، لتُقدَّم لجمهور المهرجان العريق، وهو ما يعكس حرص وزارة الثقافة على تعزيز التبادل الثقافي الدولي بوصفه أحد أهدافها الاستراتيجية التي تسعى إلى تحقيقها تحت مظلة رؤية السعودية 2030 وأهدافها الاستراتيجية التي تشمل تنمية المساهمة السعودية في الفنون والثقافة.