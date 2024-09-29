"أدبي الطائف" يعرض أكثر من 80 إصدارًا في معرض الكتاب بالرياض

يشارك نادي الطائف الأدبي الثقافي بأكثر من (80) إصدارًا حديثًا من إصداراته أمام زوار معرض الرياض الدولي للكتاب لهذا العام.
وأوضح رئيس النادي عطا الله بن مسفر الجعيد أن النادي تعاون مع أكثر من دار نشر داخل المملكة وخارجها حيث تعرض مطبوعاته في ثمانية أجنحة بالمعرض منها 6 دور سعودية وهي مكتبة كنوز المعرفة، ودار تشكيل للنشر والتوزيع، ودار أثر للنشر والتوزيع، ودار ميلاد للنشر والتوزيع، ودار يسطرون للنشر، ودار صوفيا من الكويت، ومؤسسة الانتشار العربي، ودار المناهل من لبنان.
وقال "الجعيد": إن النادي حرص أن تكون الإصدارات المعروضة في المعرض الدولي للكتاب منوعة لتشمل جميع مجالات الأدب والثقافة، مبينًا أن الإصدارات تضمنت مؤلفات لكُتاب من داخل المملكة وخارجها لنقاد وشعراء وقاصين وأكاديميين وأدباء ومثقفين ومسرحيين وإصدارات إبداعية شعرية وقصصية منوعة لأبرز المبدعين والأدباء.
ودعا "الجعيد" زوار المعرض إلى زيارة هذه الأجنحة للحصول على مطبوعات النادي.