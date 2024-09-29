"أدبي الطائف" يعرض أكثر من 80 إصدارًا في معرض الكتاب بالرياض

وأوضح رئيس النادي عطا الله بن مسفر الجعيد أن النادي تعاون مع أكثر من دار نشر داخل المملكة وخارجها حيث تعرض مطبوعاته في ثمانية أجنحة بالمعرض منها 6 دور سعودية وهي مكتبة كنوز المعرفة، ودار تشكيل للنشر والتوزيع، ودار أثر للنشر والتوزيع، ودار ميلاد للنشر والتوزيع، ودار يسطرون للنشر، ودار صوفيا من الكويت، ومؤسسة الانتشار العربي، ودار المناهل من لبنان.