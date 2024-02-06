"الثقافة" توقّع برنامجاً تنفيذياً مع "الأرشيف البريطاني"

ويهدف البرنامج إلى التعاون بين البلدين الصديقين في عددٍ من المجالات، من أبرزها بناء القدرات في مجال رقمنة السجلات الثقافية بالمملكة باستخدام المواصفات والمقاييس الدولية، وتقديم الدعم في بناء المعمل الرقمي، إلى جانب تأسيس إطار عمل يهدف لتمويل مشاريع الأبحاث والدراسات الثقافية المتعلقة بالثقافة السعودية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والعمل على حصر المحتوى التاريخي والثقافي الخاص بالمملكة، والموجود ضمن سجلات الأرشيف الوطني البريطاني، وغيرها من الأرشيفات الأخرى بالمملكة المتحدة.