وزارة الثقافة تحتفي بالصين في النسخة الثالثة من مهرجان "بين ثقافتين" بالرياض

تستعد وزارة الثقافة لإطلاق النسخة الثالثة من مهرجان "بين ثقافتين" خلال الفترة من 24 ديسمبر 2025م حتى 6 يناير 2026م، في قاعة الملفى بمدينة محمد بن سلمان غير الربحية "مدينة مسك" بالعاصمة الرياض، حيث تحلّ جمهورية الصين الشعبية ضيفًا على هذه النسخة، وذلك بالتزامن مع فعاليات العام الثقافي السعودي الصيني 2025؛ بهدف ترسيخ الحوار الحضاري وتعزيز التبادل الثقافي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية.