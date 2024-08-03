"الأنصاري" يستعرض "فن مراجعة الكتب الأدبية" في معرض المدينة المنورة للكتاب 2024

ضمن فعاليات البرنامج الثقافي لمعرض المدينة المنورة للكتاب 2024، عُقدت ورشة عمل بعنوان "فن مراجعة الكتب الأدبية"، قدّمها الكاتب والروائي السعودي عبدالواحد الأنصاري، وشهدت حضورًا لافتًا من زوار المعرض.
وتناول الأنصاري في الورشة، أنواع المراجعات، وكيفية تحسين القدرة على التحليل النقدي والتعبير بوضوح عن الأفكار والآراء حول الأعمال الأدبية المختلفة.
واستهل "الأنصاري" ورشته بالحديث عن أنواع المراجعات، ومنها مراجعة الاستعراض لعمل أدبي معين، ومراجعة التشويق، ومراجعة الترشيح لعمل معين لنيل جائزة، إضافة إلى المراجعات النقاشية بين مفكريْن اثنين يراجع أحدهما الآخر في رأيه، والمراجعات الفكرية وهي التي تتم للسجناء السياسيين؛ مشيرًا إلى المراجعات البحثية وهي المشهورة في الدراسات الأكاديمية مثل رسائل الماجستير والدكتوراه.
وبيّن أن المراجعة الأدبية هي مراجعة تواصلية للكتاب أو غيره، وطرح ذلك على الجماهير، سواء من خلال بودكاست، أو سناب شات، وغيرها؛ لافتًا إلى مواقع للمراجعات مثل "قودريدز"، و"ثمانية"، و"مراجعات سمرين".
وشدد على ضرورة أن يتصف المراجع بعدد من الصفات، أهمها: الشمولية، والاستقلالية، والاتساق؛ لافتًا إلى أن من مثالب المراجعين: الشخصنة، والمصادرة، والاستلاب؛ مبينًا أن الكتب ليست "خصوصًا ولا أصدقاء"، وأنه يوجد دائمًا صواب وخطأ.
وأتت ورشة العمل ضمن البرنامج الثقافي لمعرض المدينة المنورة للكتاب 2024، الذي يتضمن مجموعة متنوعة من الندوات الحوارية والجلسات النقاشية التي تتناول موضوعات نوعية تشغل الشارع الأدبي، بالإضافة إلى الأحاديث الفلسفية والأمسيات الشعرية الممتعة، بمشاركة شعراء ومتحدثين سعوديين وعرب؛ مما يثري تجربة الزوار ويحفز النقاش الفكري والحوار الثقافي.
ويُعد المعرض واحدًا من أبرز الفعاليات الثقافية في المملكة، وتنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة حتى الخامس من شهر أغسطس الجاري، خلف مركز الملك سلمان للمؤتمرات بالمدينة المنورة، ويستقبل زواره من الساعة الثانية ظهرًا حتى 12 عند منتصف الليل.