"الأنصاري" يستعرض "فن مراجعة الكتب الأدبية" في معرض المدينة المنورة للكتاب 2024

وشدد على ضرورة أن يتصف المراجع بعدد من الصفات، أهمها: الشمولية، والاستقلالية، والاتساق؛ لافتًا إلى أن من مثالب المراجعين: الشخصنة، والمصادرة، والاستلاب؛ مبينًا أن الكتب ليست "خصوصًا ولا أصدقاء"، وأنه يوجد دائمًا صواب وخطأ.