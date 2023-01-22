صندوق البحر الأحمر السينمائي يعلن فوز 36 فيلمًا بالدعم في مرحلتي الإنتاج وما بعده

وجرى كذلك الإعلان عن فوز 11 فيلمًا في مرحلة ما بعد الإنتاج من قائمة الترشيحات المختارة التي ضمت 28 مرشحًا، للحصول على دعم الصندوق.. ومن بين الأعمال المختارة: الفيلم السعودي "نورا"، وتم تصويره في مدينة العلا، من إخراج توفيق الزايدي وإنتاج بول ميلر، وفيلم "الضوء الأسود" للمخرج كريم بن صلاح ومن إنتاج وليد بهاء، الذي فاز بجائزة ورشة "فاينال كات فينيسيا" في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.