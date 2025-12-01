انطلاق مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته العاشرة تحت شعار "عزّ لأهلها"

وأكد رئيس مجلس إدارة نادي الإبل، الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين، أن النسخة العاشرة تأتي امتدادًا للاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة بالموروث الوطني، مشيرًا إلى أن المهرجان يشهد هذا العام توسعًا ملحوظًا في الفعاليات وزيادة في أعداد المشاركين، بما يعزز مكانته كمنصة عالمية تُعنى بالإبل وتراثها، وتبرز قيمتها الثقافية والاقتصادية.