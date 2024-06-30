مؤسسة البحر الأحمر السينمائي تعلن عن تمديد فترة التقديم لتحدي صناعة الأفلام

وأتاحت المؤسسة لصناع الأفلام السعوديين والمقيمين ممن تتراوح أعمارهم ما بين 18 - 25 عامًا التقديم في هذه النسخة، حيث سيخضع المشاركون لورش عمل فنية وبرامج إرشادية افتراضية، من ضمنها ورشة عمل في إخراج الأفلام، وورش عمل في الكتابة والمونتاج، وأخرى في الإنتاج من تقديم .